التفاصيل الكاملة للحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

بدأت أحداث الحلقة 24 بمحاولة "كتكت" قتل "رضوان البرنس" بخنقه من الخلف داخل منزله ولكن "رضوان" استطاع أن يفلت منه وتبادلا الضرب.

ينتظر "ياسر" خبر موت "رضوان" من "كتكت" ولكن انتظاره طال للصباح، يأتي هذا في الوقت الذي يستيقظ فيه "فتحي" في سريره ولكن على جثة "كتكت" إلى جواره بعدما قتله "رضوان" وفي نفس الوقت يتلقى اتصالا من "ياسر" فيخبره بما حدث.

يقرر "فتحي" وأشقائه دفن جثة "كتكت" ويقررون البحث عن "مريم" ابنة "رضوان" كي ينشغل بالبحث عنها أو يساومونه عليها وبخاصة أنه هددهم فحسب ولم يقتل "فتحي" أثناء نومه.

يذهب "فتحي" إلى الموقف ويعرض على السائقين مبلغ نصف مليون جنيه لمن يجد ابنة "رضوان" وهنا يعلم أن "رضوان" سبقه في البحث لذا يشك في أشقائه وبخاصة "عبد المحسن" ويذهب إليه في الملهى الليلي ويعلم منه أنه أفشى سرهم لـ"عادل" لأنه لم يرضى عن ترك "مريم" في الشارع.

تحاول "نجية" و"سميحة" إثناء "رضوان" عن الانتقام من أشقائه ولكن دون جدوى، يذهب "عبد المحسن" إلى "رضوان" ويحاول استجداء عطفه ويخبره بأنه لم يكن راضيا عما جرى له بأمر من أشقائه.

يطلب "فتحي" من "حمادة" أن يضع السم لـ"رضوان" في الطعام كي ينال ثقته وحينها يخبر "رضوان" على الفور الذي يطلب منه فعل ما يريد كي يكسب ثقته.

يذهب "رضوان" و"علا" إلى الموقف كي يبحثون عن "مريم" من جديد وحينها يعلمون أن "فتحي" عرض نصف مليون جنيه للعثور على ابنته، يأتي هذا في الوقت الذي يتلقى فيه "فتحي" مكالمة من احد الأشخاص في الموقف ويخبره بأنه يعلم مكان "مريم" ابنة "رضوان".

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