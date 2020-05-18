نوال الزغبي تشارك جمهورها بصوره لها من خلال "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة نوال الزوغبي جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. و علقت نوال على الصوره كالتالي :" الزمن لا يغير احدا فقط يكشف الناس علي حقيقتهم " وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :"قمر يا نوال ". وتابعت أخرى قائلة :" شكلك زي القمر كالعاده ". Advertisements يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة قد يهمك أيضا: نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة عبر "إنستجرام" نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة لها عبر انستجرام

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