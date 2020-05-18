شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من 22 عاما.. براين أدامز يسترجع ذكريات زيارته للأهرامات:تجربة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستعاد النجم العالمى براين أدامز ذكريات زيارته الأولى إلى مصر عام 1998، خلال إحدي جولاته الفنية، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يركب الخيل فى منطقة الأهرامات، معلقا عليها :"في عام 1998 في الأهرامات في الجيزة، مصر. (أتساءل إذا كان لا يزال بإمكانك ركوب الخيول حول الأهرامات، فقد كانت تجربة رائعة). هذه الصورة تذكرني بوقت مختلف ، والحمد لله على الصور ، وإلا كنت قد فقدت هذه الذاكرة.. جولتي المفضلة على الإطلاق".



براين ادامز

براين آدامز ولد عام 1959 وهو واحد من الفنانين الأكثر مبيعاً فى العالم على الإطلاق وولد لأب بريطانى يعمل كدبلوماسى عسكرى وأم تعمل فى مجال الكيمياء وبدأ الغناء عندما كان عمره 18 عاماً وأشهر ألبوماته Reckless حيث باع حتى الآن أكثر من 655 مليون ألبوم.

من ناحية أخرى كان عبر براين أدامز عن غضبه إزاء تأجيل حفلته والتي كان مقرر لها اليوم وغدا، بقاعة ألبرت الملكية فى لندن، قائلا :"الحفل ألغي بسبب أكل الخفافيش، وأسواق بيع الحيوانات، وأوغاد جشعين يصنعون الفيروسات".

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وتابع عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "العالم كله متوقف الآن، ناهيك عن الآلاف الذين عانوا من هذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته"، داعياً الصينيين إلى أن يتحولوا إلى "نباتيين"، مضيفا :" لقد كانت تجربة رائعة في عزلة مع أطفالي وعائلتي ، لكنني أفتقد أسرتي الأخرى وفرقتي وطاقمي ومعجبيني. اعتنوا بأنفسكم وآمل أن نتمكن من اللقاء مرة أخرى قريبًا".

وفسرالبعض تعليقه بالعنصرى وأنه معادي للصينين، مما دفعه للإعتذار، قائلا :"اعتذر لكل من شعر بالإساءة بسبب تغريدتي أمس.. أنا أحب كل الناس".

وتابع :"ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت فقط أن أضيء على المعاملة القاسية والرهيبة التي تتعرض لها الحيوانات في تلك الأسواق التي يحتمل أن تكون مصدراً للفيروس، والترويج للأنظمة الغذائية النباتية".