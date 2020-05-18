شكرا لقرائتكم خبر عن استمع لـ 6 أدعية من ألبوم مصطفى قمر الدينى "حنين علينا يارب" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى قمر أحدث ألبوماته الدينية بعنوان "حنين علينا يارب" على قناته بموقع يوتيوب بمناسبة العشرة الأواخر من شهر رمضان، ويضم الألبوم 6 أدعية دينية جميعها من ألحانه، باستثناء دعاء واحد من ألحان أحمد البرازيلى.

ومن أدعية الألبوم "أرزقنا يا كريم" وهو ديو بين مصطفى قمر وسيف محمد، من كلمات رضا زايد، وناى محمد مصطفى، وتوزيع أسامة كمال، والدعاء الثانى يحمل اسم "بسم الله" من كلمات هانى الصغير، وتوزيع أسامة كمال، أما الثالث بعنوان" الرحمن" يتم على طريقة ديو بين مصطفى وأحمد حمدى، وهى من كلمات هانى الصغير، وتوزيع أسامة كمال.

الدعاء الرابع يحمل اسم "حنين علينا يارب" ويغنيه ديو مع المطربة أمانى، من كلمات هانى الصغير، وعود ممدوح الجبالى، وتوزيع أسامة كمال، والخامس "يالا نصلى" ديو مع المطربة ميرنا طارق ومجموعة من الأطفال، من كلمات أحمد سامى،ورامى جمال، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، والسادس "وش الخير" من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء.

ويظهر مصطفى قمر ضيف شرف فى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، والذى يعرض فى شهر رمضان الجارى، كما يشارك "قمر" أيضاً كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى والمقرر طرحه فى الفترة المقبلة.

وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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يذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.