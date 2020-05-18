شكرا لقرائتكم خبر عن درة بالفستان فى البيت: حافظي على روح الأميرة حتى فى الأوقات الصعبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة التونسية درة النصيحة للفتيات بضرورة الحفاظ على روح الأميرة بداخلهم حتي فى الأوقات الصعبة، حيث نشرت فيديو قصير لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي فستان يشبه فساتين الأميرات داخل منزلها، معلقة عليه قائلة :"حاولي الحفاظ على روح الاميرة.. حتى في الأوقات الصعبة التي تنتظرين فيها قدوم أفضل الأيام".

وكانت أكدت النجمة درة أن أهم ما تفتقده فى شهر رمضان هو أهلها وتناول الإفطار معهم، مضيفةً: "أفتقد المطبخ التونسي وهو ما تربيت عليه حيث إن خياراته ليست متوافرة بشدة في القاهرة ولكني أحب أيضاً بعض الأكلات من المطبخ المصري والمطبخ الشامي".



درة

وتابعت فى حوارها مع مجلة "فوج" بنسختها العربية أنها تقضى معظم وقتها حاليا داخل المنزل أو الخروح لشراء أغراض المنزل، وأحيانا تقابل بعض الأصدقاء في أعداد صغيرة جداً ومحدودة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم مع عدم الاقتراب

وأبدت درة ندمها على عدم المشاركة فى الدراما المصرية فى السباق الرمضاني الحالي، قائلة :" وغيابي عن الدراما المصرية كان بسبب محاولتي التركيز هذا العام على السينما أكثر هذا العام ولكن للأسف تأجل التصوير بسبب فيروس كورونا وبالفعل ندمت أنني لم أشارك في الدراما المصرية هذا العام مع الحظر المنزلي وبقاء الجميع في المنزل".

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وأضافت :"من أحب الأنشطة لدي أيضاً أثناء تواجدي في المنزل هو تجربة أكلات جديدة وإن نجحت يمكنني إضافتها لما تعلمته وأقدمه لأصدقائي وإذا لم تنجح أجرب غيرها.. كما أن الموسيقى بالنسبة لي تحتل جزءاً كبيراً من حياتي وأحب الاستماع إلى الموسيقى يومياً او كلما سنحت لي الفرصة".

وتابعت :"أفتقد بشدة الحياة الطبيعية التي أعتدنا عليها، والخروج دون قيود أو خوف والسفر إلى مختلف البلدان لأنني أحب السفر كثيراً وأجمل أوقاتي أقضيها في اكتشاف مدن جديدة".

وكشفت درة أنها بعد انتهاء هذه الجائحة ستبدأ فى تصوير فيلمين قامت بالتعاقد عليهما هم “الكاهن” وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، لم نقرر بعد وقت تصويره، وتلعب دور البطولة أمام الفنان هاني سلامة، بمشاركة الفنان محمد ممدوح "تايسون"، والفيلم الثاني هو فيلم "لحم ودم".