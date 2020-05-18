شكرا لقرائتكم خبر عن جيسى عبدو فى أول تعليق بعد وفاة والدها: "كارثة كسرتلى ظهرى وحرقت قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو، عن حزنها الشديد لوفاة والدها، مؤكدة أن وفاة كسرت ظهرها وحرقت قلبها، وأنه كان أطيب واحد فى العالم، داعية الله له بالرحمة.





ونشرت جيسى، عبر حسابها على انستجرام، صورة من إعلان نعى والدها الراحل، صحبته بتعليق: "كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟ اااااخ بكيررررر يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت".

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وتسبب حريق ضخم فى وفاة والد الممثلة اللبنانية جيسى عبدو، أمس الأحد، بسبب انفجار "أنبوبة" الغاز فى المنزل الذى يسكنه، حيث حاولت عناصر الدفاع المدنى اللبنانى إخماد الحريق، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد جيسى عبدو، حيث عثروا على جثته متفحمة داخل الشقة وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان، وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان للإجراءات القانونية.

وكانت النجمة اللبنانية ناسى عجرم قد قدمت لجيسى عبدو، فى وفاة والدها، قائلة: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها". وقالت نانسى فى تغريده عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".

وكانت صور انتشرت تجمع بين جيسى عبدو والنجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، قبل عام، حيث تصدرت جيسى عبدو التريند وقتها.

جيسى عبدو، دخلت التمثيل من خلال التليفزيون من خلال تقديمها لاسكتشات برنامج كوميدى عام 2006، وقدمت خلال مشوارها الفنى حتى الآن 20 مسلسل منها مسلسلان مصريان هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، أما المسلسل الثانى هو "سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، قدمت جيسي عبدو أيضا 4 أفلام فى السينما، ومسرحية وحيدة، بالإضافة إلى تقديمها برنامجين على شاشة التليفزيون.