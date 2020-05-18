شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا يرد على رانيا محمود ياسين:"أنا مبقلدش الوالد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان الشاب حسنى شتا، على تصريحات الفنانة رانيا محمود ياسين، والتى حذرته فيها من الترويج لتشابه شكله مع والدها محمود ياسين، لأن الترويج لمثل هذه الأخبار يضر بالمواهب الشابة، مثلما يحدث مع أبناء الفنانين أنفسهم، وطالبت كل نجم بالاعتماد على موهبته فقط وعدم النظر لوجود تشابه بينه وبين نجم من الزمن الجميل للفن.

وكتب حسنى شتا عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن إيه!!! ولو علي التحذير يبقي يتم توجيهه للجمهور اللي قال كده مش أنا..ثانيا احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش أي مقارنة لأن الأساتذة الكبار أمثال محمود عبد العزيز واحمد ذكي وعادل امام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار لايمكن ان فيه ممثل أيًا كانت موهبته يقارن نفسه بيهم لأنهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل".

وتابع في رسالته، "ثالثًا انا مبقلدش حد اللي شاف دوري في أيوب أو الاب الروحي أو أبو جبل أو طلقه حظ أو فيلم اشتباك او طلق صناعي أو غيرها من الأعمال هيلاحظ إني بحاول أن كل شخصية تكون مختلفة عن التانية في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقه صوت وغيره ..في ايوب زي مابيقولوا كنت شبح وفي الاب الروحي هادي وانفعالاته داخلية ..ومش انا اللي يقول كده ديه الناس اللي بتقيم وتحب وهفضل اجرب في كل شخصيه بعملها لآخر عمري لأن ديه متعه التمثيل إني احاول اخلق شخصية من لحم ودم وكل مرة تكون مختلفة والتوفيق بالنجاح من عند ربنا ولو لما تصيب فعملت اللي عليًا إني مش بستسهل واعمل كل الحاجات شبه بعضها".

وتابع شتا :"صادف ان الدور في مسلسل ليالينا في حقبه زمنيه قديمة واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعة وشكل استاذنا محمود يس .وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحه الشعر والسوالف واللبس طب ايه المشكله بقي مش فاهم يا أستاذة رانيا ولكي مني كل التقدير

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حسنى شتا

ويشارك حسنى شتا في مسلسل "ليالينا 80"و يعرض على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.