شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر.. نجم "الكوميكس" الرمضانية بسبب مشاهده فى مسلسل "البرنس" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثبت النجم أحمد زاهر عاما بعد عاما أنه موهبة حقيقية، وأنه يتمتع بقدرات تمثيلية، قد تفوق أحيانا ما يظهر به على شاشة التليفزيون، أو ربما شاشة السينما، ولكن يبدو أن مسلسل البرنس، ومخرجه محمد سامى، استطاع أن يخرج تلك القدرات التمثيلية الكبيرة من خلال شخصية "فتحى" والذى أصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب أفعاله، وكم الشر الذى يخرج منه، جعل متابعى المسلسل، يكرهون الشخصية، ويشيدون بأداء زاهر الذى استفزهم فى أغلب حلقات المسلسل، وكان نداَ لشخصية رضوان "محمد رمضان" فى أحداث المسلسل.



الأهلى



باقة الانترنت

النجاح الكبير لمسلسل البرنس على مواقع التواصل الاجتاعى، حول بطبيعة الحال العديد من المشهد إلى "كوميكس" إلا أن أغلب هذه المشاهد كان بطلها هو النجم أحمد زاهر، والذى حضر بقوة فى هذه الكوميكس الساخرة، يأتى على رأسها مشهد تركه ابنة محمد رمضان فى الشارع، وهو المشهد الذى أحدث ضجة كبيرة فى السوشيال ميديا، التى صبت غضبها على شخصية فتحى، ولكن فى نفس الوقت، خرجت عشرات "الكوميكس" المأخوذة من المشهد.



راوتر

المشهد الثانى، هو مشهد الانتقام، حينما يأتى رضوان البرنس للإنتقام من أشقاءه على ما فعلوه به، حيث يلقى بشقيقه من النافذه، ليسقط أمام فتحى الذى تنتابه حالة زعر قائلا، "لا إله الا الله"، ويتحول المشهد إلى أيقونة رمضانية من أيقونات الكوميكس المأخوذة من مسلسلات رمضان.

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كوميك



مشهد الضرب

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



مشهد الطفلة



من مسلسل البرنس

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.