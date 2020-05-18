شكرا لقرائتكم خبر عن اسر ياسين: جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم آسر ياسين متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر"، بعد أن أصبح مسلسل "بـ 100 وش" ترند على السوشيال ميديا، بسبب خيانة عمر لسكر، أو آسر ياسين لنيللى كريم، حيث نشر آسر عبر حسابه على تويتر، تغريدة لأحد الأشخاص المتابعين للمسلسل وهو يقول، "ليس من العدل ان تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر ، و لما يخون تشتمونا إحنا"، ليرد عليه آسر ساخرا، "يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة"



أسر ياسين على تويتر

الحلقة الـ 24 من المسلسل شهدت خناقة بين باسم الأمير "لؤى عمران" وزوجته شرين "سارة التونسى" بعد معرفة خيانته لها وقام بضربها وتعنيفها بعد سحب التوكيل منه، وهددها إذا لم تتنازل عن التوكيل سوف يقتلها ليترك لها المنزل وتنهار شيرين وتطلب من صديقتها رقم عمر الجزار "آسر ياسين" لتتحدث معه وتريد مقابلته وكان حمادة "إسلام إبراهيم" يتجسس على هاتف شيرين ويعرف أنها تحدثت مع عمر ليذهب مسرعا ويبلغ "سكر" نيللى كريم.

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وفى المشهد الثانى تقابل شيرين "سارة التونسى" عمر "آسر ياسين" وتتحدث معه أنها فى أشد الندم أنها تزوجت من باسم صديقه وتركته وفسخت الخطوبة لكنها مازالت تحبه ليصرحها عمر بأنه ما زال يحبها وعلى الجانب الآخر كانت تستمع سكر مع حمادة لحديثهما وظلت تبكى حتى قررت مكالمة باسم الأمير واتفقت على مقابلته، وبعد أن وصل عمر شيرين إلى منزلها يهاتف سكر لكنها لم ترد عليه.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.