شكرا لقرائتكم خبر عن هل قتل محمود حميدة ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 24 من مسلسل "لما كنا صغيرين" ، ذهاب "سليم" محمود حميدة إلى فيلا "دنيا" ريهام حجاج، ممسكا مسدسه وعلى وجهه علامات الغضب، تغلق على نفسها باب المطبخ، تتصل بـ"ياسين" خالد النبوى، فيأتى لها مسرعا، وعندما يصل إلى باب الفيلا يسمع صوت إطلاق نار لتنتهى الحلقة، فهل قتل "سليم" دنيا، هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

دافع سليم للتخلص من "دنيا" ريهام حجاج هو اقتراح الضابط "عصام" حسن عبد الله، على "ياسين" خالد النبوى، أن يتم الإيقاع بـ"سليم" محمود حميدة، عن طريق "دنيا" ، لكن "ياسين" يرفض خوفا على "دنيا" لكنها توافق فى النهاية وتتصل به وتخبره أن "ياسين" يخطط للإيقاع به وستخبره بالتفاصيل، تذهب إليه فى أحد المطاعم لكنه يكتشفها ويتركها ويمشى.

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎، وهو بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.