شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتحدث مع أحد معجبات مسلسل "خيانة عهد" بالفيديو كول: لسة التقيل جاي ورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة يسرا مكالمة فيديو كول مع أحد معجبات مسلسل "خيانة عهد"، بصحبة الفنان خالد أنور والذى يلعب دور نجلها فى المسلسل والتي تدور حلقاته المقبلة عن انتقام "عهد" من أشقائها لتسببهم فى مقتله، حيث أكدت لها فى الفيديو أنها سعيدة بردود الأفعال علي المسلسل، كما قالت:" متقلقيش هجيب حقه تالت ومتلت و لسة التقيل جاي ورا".

وكان انتشر فيديو لأم مع ابنها تتحدث معه عن المسلسل وتحاول التأكيد له أن هشام سيظهر من جديد فى الأحداث وأنه لم يمت، ولذلك قامت النجمة يسرا وخالد أنور بالتحدث معها بالفيديو كول.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



يسرا

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.



يسراا

و شهدت الحلقة 24 من مسلسل خيانة عهد قيام يسرا بقراءة فنجان شقيقها خالد سرحان، وقامت يسرا بالتلميح له بأن هناك رجلا في حياة طليقته وأم أولاده عبير صبري، وقامت هنادي مهنا وشقيقها تيام قمر أولاد خالد سرحان بالمسلسل بالذهاب له فى منزل يسرا، وذلك لتحاول هنادي إقناعه بالعودة مرة أخرة إلى والدتها، إلا أن تيام قمر رفض فكرة العودة، خاصة أنه على علم أن والدته كانت على علاقة برجل الأعمال مجدى الصياد صديق زوجها.