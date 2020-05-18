كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 11:59 صباحاً - قامت قوات الأمن المصرية مساء يوم أمس الأحد بفض مائدة إفطار جماعية أقامها نائبا بالبرلمان المصري يدعى ” محمد سليم ” ل 25 نائبا برلمانيا آخرين . والتي تم إعدادها في وسط العاصمة القاهرة .. وجاء من بين الحضور رئيس لجنة الصحة بالبرلمان . وتدخلت الشرطة لفض هذه المائدة وطالبت الحضور بالمغادرة بسبب مخالفتهم للإجراءات الإحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد . Advertisements وأوضح النائب محمد سليم في تصريحات صحفية له أنه أقام هذا الإفطار جراء عدم لحاق بعض النواب الإفطار في منازلهم بعد مشاركتهم في جلسة بالبرلمان تأخر وقتها إلى قرب أذان المغرب .

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كانت هذه تفاصيل خبر على الرغم من الإجراءات الاحترازية .. برلماني مصري يقيم مأدبة إفطار لزملائه والأمن يفضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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