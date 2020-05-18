كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 11:59 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام بعض النساء بالبحث عن طعام في القمامة بمدينة إسطنبول التركية في ظل الأزمة الجارية .
واللاتي ظهرن في الفيديو وهن واقفات أمام حاوية للقمامة ويحملن أكياسا بلاستيكية ويضعن بها ما يجدونه من طعام في القمامة .
ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي تواصل فيه تركيا تقديم مساعدات ودعم لدول أخرى مع إهمال أوضاع الشعب التركي .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو صادم لنساء يبحثن عن طعام في القمامة بإسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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