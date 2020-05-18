مقطع فيديو صادم لنساء يبحثن عن طعام في القمامة بإسطنبول

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 11:59 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام بعض النساء بالبحث عن طعام في القمامة بمدينة إسطنبول التركية في ظل الأزمة الجارية .

واللاتي ظهرن في الفيديو وهن واقفات أمام حاوية للقمامة ويحملن أكياسا بلاستيكية ويضعن بها ما يجدونه من طعام في القمامة .

ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي تواصل فيه تركيا تقديم مساعدات ودعم لدول أخرى مع إهمال أوضاع الشعب التركي .