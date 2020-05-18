المغنية المالية روكيا تراوري تتحدى القضاء الفرنسي وتعود إلى بلدها

متابعة بتجــــــــرد: عادت المغنية المالية روكيا تراوري إلى وطنها، متجاهلة قرار منع السفر الذي أصدرته محكمة فرنسية بناءً على مذكرة توقيف بلجيكية بسبب نزاع على حضانة طفلتها مع شريكها السابق، وفق ما قال محاميها، الأحد.

وقد ألقي القبض على المغنية وعازفة الغيتار المالية لدى وصولها من باماكو إلى مطار شارل دوغول في باريس الشهر الماضي، لكن حكومة مالي استنكرت توقيفها وقتها قائلة إن روكيا تراوري تحمل جواز سفر دبلوماسي.

وصدرت مذكرة التوقيف البلجيكية بحق تراوري بعد حكم قضائي ضدها أواخر العام الماضي، أمرها بإعادة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات إلى والدها البلجيكي.

وقضت محكمة في باريس لاحقاً، بأنه يمكن تسليمها لبلجيكا مع منحها إطلاق سراح مشروط.

وقالت تراوري في صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، في منشور رصدته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليومية: “عدت إلى باماكو.. السعي لتحقيق العدالة مستمر”.

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وفي منشور الجمعة، كتبت تراوري التي عادت إلى مالي في طائرة خاصة، أنها ليست “إرهابية”.

وقال محاميها كينيث فيليهو لوكالة فرانس برس: “هذه أم يائسة تخشى أن تؤخذ طفلتها منها.. لذلك عادت إلى مالي حيث تعيش”.

وتستأنف تراوري قرار المحكمة البلجيكية بمنح حضانة طفلتها بشكل كامل لشريكها السابق. ووفقاً لمحاميها، فإن قراراً في محاكم مالي منح الحضانة للمغنية.

وبعيداً عن الموسيقى، اشتهرت تراوري بعملها لأجل اللاجئين، وتم تعيينها سفيرة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2016.