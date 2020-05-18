تويتر يطلق حملة “أبطال الخير” للاحتفال بروح رمضان

متابعة بتجـــــــــرد: أطلق “تويتر” حملة #أبطال_الخير في الفترة التي تسبق عيد الفطر، وهي حملة رمضانية تحتفل بالأشخاص الذين نشروا الأمل في مجتمعاتهم من خلال قيامهم بأفعال الخير. وستشجّع الحملة التي تجري من 16 حتى 20 مايو 2020 الناس على ترشيح بطلهم الرمضاني الذي بذل جهداً حثيثاً لمساعدة مجتمعه خلال هذا الشهر أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي جعلت من شهر رمضان هذا العام تجربة لا يمكن نسيانها خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وكان قد تم رصد 17 مليون تغريدة حول رمضان هذه العام خلال الشهر المؤدي إلى الشهر الكريم، أي بزيادة نسبتها 70% عن العام 2019. وتهدف الحملة إلى دعم المجتمعات وتوحيد الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المحادثات العامة المليئة بالإيجابية والسعادة، لا سيما فيما يحتفل الناس بشهر رمضان بطريقة مغايرة عن تلك التي كانوا يحتفلون بها من قبل، ويقومون بإنشاء التقاليد الجديدة كالتواصل مع العائلة والأصدقاء افتراضيًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، كما انهم تأثروا بقيود السفر وغيرها من القيود الأخرى التي تم فرضها. وسوف تترافق الحملة مع وسم #أبطال_الخير والذي يُظهر رمز تعبيري خاص عند استخدامه وهو عبارة عن قمر على شكل هلال.

وأُطلقت الحملة عبر حساب “تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (@TwitterMENA) في 16 مايو وشجعت الناس على ترشيح بطلهم الرمضاني أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي قد تتمحور حول مساعدة العائلة أو حارس الأمن المجتمعي، أو سائق توصيل الأغذية، أو أي شخص بذل جهداً مميزاً لمساعدة مجتمعه خلال هذه الأوقات العصيبة لإبقاء هذا الشهر متميزاً ككل عام. وسوف تستمر الحملة ليوم 21 مايو حتى قدوم عيد الفطر.

ولإطلاق الحملة، بدأ تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محادثة مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري (@astro_hazzaa) عبر الطلب منه مشاركة البطل الخاص به خلال رمضان هذا العام، والذي يعتبر فترة مغايرة لتلك التي كنا نعيشها من قبل.

وقام هزاع بترشيح أخته “أم اليازية” والتي تعمل في القطاع الصحي إذ لم تتوان عن العمل المتواصل الذي دام لأكثر من ١٠ ساعات يوميًا بغرض دعم خط الدفاع الأول في هذه الأوقات الصعبة.

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وسوف تسلّط الحملة الضوء في كل مساء على الأعمال الإبداعية لكل من الفنانة المتخصصة بالرسم على الرمل شيماء المغيري (@shaymamughairy)، والشاعر هزاع أبو الريش (@sh_hazZza3) ، والفنان المصري مصطفى محمود @MostaphaM7moud)). وسيتم إنشاء الأعمال الإبداعية انطلاقًا من جوهر الحملة والقصص التي تسلّط الضوء عليها، وسيضم فيديو اليوم الأخير من الحملة أعمال جميع المبدعين.

من جهته، قال جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تويتر: “يمثّل شهر رمضان معاني الخير والتأمل، وفي كل عام وطوال فترة الشهر الكريم تشهد المنصة محادثات حول عدة مواضيع أبرزها الإيمان والطعام والعمل الخيري والتسلية. أما في ما يتعلّق بالمحادثات الحاصلة في ظل الأوضاع الحالية في جميع أنحاء العالم، فقد لاحظنا أنها سلّطت الضوء على الأبطال وسط أزمة الوباء العالمي. ونهدف من خلال مبادرتنا هذه إلى تضخيم الحملات القائمة والتركيز على الأفراد الذين ينشرون الأمل والإيجابية في المنطقة وذلك عبر زيادة المشاركة السليمة في المحادثة العامة”.

ويمكن لجميع الأفراد أن يقوموا بترشيح بطلهم الرمضاني عن طريق استخدام وسم #أبطال_الخير في تغريداتهم بالإضافة إلى ذكر السبب الذي دفعهم إلى ترشيح أولئك الأبطال.

من الجدير بالذكر أن تويتر قد قام بعقد برنامجه تويتر للخير سابقاً هذا الشهر عن بعد، وهو عبارة عن نشاط خيري يشارك فيه جميع موظفي الشركة وركّز على كيفية الاستجابة لتفشي فيروس “كوفيد-19”. وتضمّن البرنامج سلسلة من ورش العمل الإفتراضية للمنظمات الغير ربحية في جميع أنحاء المنطقة من أجل تطوير وإطلاق حملات تؤثر على القضايا المتعلقة بالأعمال الخيرية على المستوى الإقليمي. وتشمل هذه المنظمات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (@IFRC_MENA)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (@ICRC_ar)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (@UNHCR_Arabic)، والمنظمة التي تعنى بالحقوق الرقمية @SMEX.