جاستن بيبر يعد زوجته هايلي بالدوين بهذا الأمر أمام الملايين

متابعة بتجـــــــــرد: وجه النجم العالمي جاستن بيبر رسالة عاطفية الى زوجته عارضة الازياء هايلي بالدوين عبر موقع “انستغرام”.

ونشر بيبر صورة رومانسية تجمعه مع زوجته وكتب: “عزيزتي هايلي بينما كنت مستلقية هنا أنت نائمة بجانبي أفكر في نفسي كيف حظيت بمباركة.. أنتِ متواضعة ومرحة ورغبتي معك تذهلني! شرف لي أن أكون زوجك أعدك بأن أحبك طوال أيام حياتنا. ليلة سعيدة هايلي أتمنى أن تقرأي هذه الرسالة صباحاً وتبتسمين! أنت لي للأبد”.

من جهة أخرى، يطل المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين في سلسلة جديدة تحمل عنوان The Biebers on Watch وذلك عبر ميزة “فايسبوك ووتش” على موقع “فايسبوك”.

تسلط السلسلة الضوء على زواج جاستن وهايلي ومشاكلهما وحياتهما معاً خلال الحجر الصحي.

سيتم تصوير السلسلة ضمن 12 حلقة بكاميرات الـGo Pro الموجودة حول منزل بيبر على بحيرة Puslinch أو نتاريو خارج تورونتو، حيث يقضيان حالياً الحجر المنزلي.