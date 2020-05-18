شيرين عبد الوهاب تتابع هذه المسلسلات في رمضان 2020

متابعة بتجــــــــرد: حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” حول المسلسلات التي تشاهدها في رمضان 2020.
وفي سلسلة من التغريدات، كشفت شيرين لجمهورها الى انها تتباع “الاختيار”، “النهاية”، و “الفتوة”.
وكتبت شيرين: “كل التقدير والاحترام لكل الفنانين الذين شاركوا في مسلسل “الاختيار” لتجسيدهم شخصيات دفعت الثمن روحها كي تحمينا. هؤلاء هم رجالة بلدنا الذي يجب أن نحتزي بهم”.
واختتمت بمسلسل “الفتوة” وقالت: “مسلسل جميل وياسر جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز”.
وقدمت شيرين أغنية “عزوتنا ملايين” ضمن الحملة الإعلانية لفودافون في رمضان 2020.
يذكر أن شيرين عادت من جديد للساحة الفنية من خلال أغنية “مش قد الهوى” التي طرحتها مؤخرًا وتعاونت من خلالها مع الشاعر محمد الغنيمي والملحن محمد رحيم بينما قام بتوزيعها أحمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
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