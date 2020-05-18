بعد الشكوك دنيا بطمة تكشف حملها.. وهذا ما قالته عن جنس الجنين

متابعة بتجـــــــــرد: بعد تداول الكثير من الأخبار عن حملها خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها وكشفت الحقيقة. وجاء هذا من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات على “إنستغرام” وسجل خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج.

وتحدثت خلاله عن حملها بابنتها الأولى غزل حيث قالت إنه كان صعباً جداً ورداً على السؤال: “واللي في الطريق؟” أجابت أنه صعب أيضاً مؤكدة بهذا صحة خبر حملها.

وأضافت أنها لم تعرف بعد ما إذا كان الجنين ذكراً أم أنثى مشيرة إلى أنه عليها الظهور بعد هذا في بث مباشر قبل أن يعلق من أجرى معها المقابلة بالقول إن المنتظر هو بث من غرفة الولادة.

ويشار إلى أنها لفتت الأنظار قبل ذلك بفيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” حيث قالت إنها ترفض الخضوع لعمليات تجميل مثل البوتوكس والفيلر. وذكرت أن هذا يعود إلى ظروف الحجر المنزلي وإلى سبب آخر لم ترد ذكره.

وتابعت: “انتو ما عارفين عندي واحد السبب لي كيمنعني ندير البوتوكس والفيلر وما نقيس حتى حاجة”. ويذكر أنها رزقت بابنتها غزل من المنتج محمد الترك في العام 2017.