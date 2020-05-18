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May 18, 2020
في أول تعليق لها بعد الفاجعة التي أصابة عائلتها عقب الحريق الذي شبّ في منزل العائلة وأودى بحياة والدها.
نعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو والدها بكلمات مؤثرة جداً وقالت في أول تعليق عبر حسابها على تويتر: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟ بكير يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت”.
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كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو في أول تعليق لها بعد وفاة والدها: “كارثة كسرتلي ظهري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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