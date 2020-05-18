جيسي عبدو في أول تعليق لها بعد وفاة والدها: “كارثة كسرتلي ظهري”

في أول تعليق لها بعد الفاجعة التي أصابة عائلتها عقب الحريق الذي شبّ في منزل العائلة وأودى بحياة والدها.

نعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو والدها بكلمات مؤثرة جداً وقالت في أول تعليق عبر حسابها على تويتر: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟ بكير يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت”.

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