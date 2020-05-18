دنيا بطمة تنتظر مولودها الثاني… ولد أو بنت؟

May 18, 2020
أكدت الفنانة دنيا بطمة انها حامل بطفلها الثاني من زوجها المنتج محمد الترك وذلك خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي السعودي ماجد الفاسي مباشرة على انستغرام.
ورداً على سؤال حول جنس الطفل، أشارت دنيا انها لا تعلم حتى الساعة جنس الطفل ان كان صبياً او بنتاً.
نذكر ان خبر حمل دنيا كان قد انتشر منذ أسابيع بعدما أعلنت عمتها الموضوع خلال قضية “حمزة مون بيبي” وذلك بعد ورود اسمها في قضية الحساب الذي كان يبتز المشاهير.
اما آخر تطورات القضية فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش مؤخراً إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام وذلك لعدم كفاية الأدلة. كما أمر بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس.
وأمر القاضي بمتابعة دنيا بطمة في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها.
نذكر أن دنيا بطمة، تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما طفلة تدعى غزل.
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