لمن قال ماجد المهندس “شكرًا لأنك في حياتي”؟

سلسلة من المفاجآت تنتظر جمهور النجم ماجد المهندس خلال عيد الفطر السعيد.

فبعد ان أعلنت شركة روتانا عن أن “المهندس” سيهدي جمهوره كليب جديد لأغنية “بالي أحبك موت” من ألبوم “شهد الحروف” في عيد الفطر.

ها هي الشركة تعلن عن مفاجأة أخرى وهي عبارة عن أغنية جديدة بعنوان “شكراً” كلمات ساجي، الحان أحمد الهرمي. سيصدرها اول أيام العيد. ويقول مطلع الأغنية: شكرا لانك في حياتي.

وكان المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم “شهد الحروف” في يناير الفائت، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال لناحية الألحان وتحت اشرف خالد بو منذر، ويتألف من 10 أغنيات منها قاضي غرامي، يكفي غياب، عيد ميلاد، المسألة فيها إن، بنام، شهد الحروف، جفن الليل، شمسك غايبة، ياللي احبك موت، لحظة هواي. وتولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي نذكر منهم بدر بن عبد المحسن، سعود بن عبدالله، خالد المريخي، يوسف الشطي، فهد بن خالد، ودايم السيف .