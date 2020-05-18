نسرين أمين تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالسرقة في برنامج فيفي عبده

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجابت الفنانة المصرية نسرين أمين لأوامر حارس الأمن في برنامج مقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه مواطنتها الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة "إم بي سي مصر" حيث قامت بخلع قرطها وحزامها وحذائها.

وبعد الدخول جلست وتبادلت أطراف الحديث مع فيفي عبده وأثناء اندماجهما خرجت أصوات فرقعات عالية أثارت رعبها وجعلها تصرخ، بينما ظهرت الخادمة الممسوسة "العفريت" وسقطت فجأة بالمشروبات التي تحملها وسارعت نسرين أمين لإنقاذها، وهنا حاولت فيفي استفزاز ضيفتها بجملة "منورة يا نسرين" أثناء تبخير المنزل في إشارة منها إلى أنها حاسدة.

وجذبت فيفي عبده ضيفتها على جانب في منزلها وأخبرتها بأن هذه المغربية حاسدة إلا أن الأخيرة رفضت هذه الاتهام وقالت إن المشكلة في منزلها والوضع كذلك قبل أن تأتي المغربية وداعبت فيفي قائلة: "المشكلة فيكي إنتي".

وأثناء حديث فيفى مع نسرين استغلت "المغربية" زينب عبيد المشاركة مع فيفي في برنامجها الموقف وقامت بدس مشغولات ذهبية في "شنطة" نسرين وعند عودة الفنانة وجدتها فرأتها فيفى فقالت: "ليه كدة عيب يا نسرين" فغضبت الأخيرة منها وبدأت في البكاء.

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بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت فاقدة الوعي وطلبت نسرين مياها لإفاقتها من الخادمات لكنها لم تجد استجابة منهما وحاولتا إخافتها بحركات غريبة وهنا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة لتكتشف نسرين أنها وقعت في الفخ فانهارت بالبكاء بسبب ما حدث معها.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

واستضاف البرنامج خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من المطربين، مثل أحمد فهمي، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وأحمد شيبة، إضافة إلى أوكا وأورتيجا وغيرهم.

يذكر أن نسرين تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بصحبة عدد كبير من النجوم، وهم ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.