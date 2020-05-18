روجينا تشعل تويتر في أحدث ظهور

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " صورة جديدة. علقت الفنانة روجينا على الصورة قائلة: " البرنس " . نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : الفنانة الوحيدة اللي بالمسلسل مؤدية الدور صح وعبدالمحسن كمان ماشاء الله تبارك الله Advertisements احلا حد يلف ورق عنب بجد يعني تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم. قد يهمك أيضا: روجينا تخطف الأنظار بالكاجوال عبر "انستجرام" أحمد زاهر يشوق الجمهور لمسلسل البرنس

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