شاهد أول تعليق من عادل إمام في عيد ميلاده الـ 80

نشر الفنان عادل امام عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو يجمع فية صورة مع ابنائة وزوجتة مع كلمات بصوتة بمناسة عيد ميلاده ال 80 .

وعلق عادل امام على الفيديو قائلا : كل عام وانت الزعيم ????????

نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

كل سنه وانت طيب يا هرم من اهرامات مصر

كل سنة وانت بخير يا زعيم المسرح العربي و امير السينما المصرية

كل سنه وانت طيب يا زعيم السينما العربيه

ويوافق يوم 17 مايو من كل عام ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

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واحتفل العديد من الفنانين بعيد ميلاد الفنان القدير عادل إمام عبر السوشيال ميديا هنأوه بكثير من الكلمات المؤثرة وتفاعل معهم رواد السوشيال ميديا.

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