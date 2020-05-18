عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الثمانين.. و"يبتعد لفترة"

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"الخليج 365" من بيروت: احتفل النجم المصري عادل إمام بعيد ميلاده، الثمانين، الأحد، معرباً عن سعادته بإحياء المصريين لهذه المناسبة.

وكشف الزعيم عن كيفية قضاء الفترة الحالية وسط أزمة "كورونا" وكيفية تعايشه معها عبر اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، عن سعادته بعد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن لمعايدته، بعيد ميلاده، بدأ بمقطع فيديو من غناء محمد كيلاني، وصولا لنشر صور عبر صفحاتهم الرسمية مهنئين الزعيم، ورد قائلا :"فرحان اوي وبشكر جمهوري".

وردًا على كيفية تعامله مع فيروس الكرونا المستجد والحجر المنزلي وكيفية تعايشه مع الوضع الحالي، قائلا بشكل طريف:"يعني أنا اللي هحل الازمة دي يا وائل، وبطبق العزل المنزلي"

والجدير بالذكر أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت فيديو للزعيم عادل امام، حول تهنئته بعيد ميلاده ولكن على طريقتها الخاصة، من خلال فيديو تم به تجميع عدد من الشخصيات في عدد من الأعمال التي قدمها طوال مسيرته الفنية وكانت على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتي نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربي، والأغنية فكرة الكاتب يسري الفخراني، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلاني.

وتذكر إمام رحلته الشهيرة إلى أسيوط (بصعيد مصر) عام 1988 بعدما هاجمت إحدى الجماعات الإرهابية مسرح أسيوط، مؤكدا أنه لم يخف لأنه مع الحق ومع بلده.

وكشف إمام أنه احتفل بعيد ميلاده، مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين.

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ولفت إلى أنه لن يقوم بأي أعمال سينمائية في الفترة المقبلة لأسباب صحية.

زوجته تتصدر محرك البحث غوغل

وتصدرت هالة الشلقانى زوجة عادل إمام محركات البحث "غوغل" بسبب تصريحات نادرة عن علاقتها بزوجها بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد "الزعيم" الثمانين.

وذلك خلال لقاء تلفزيوني نادر، مع الإعلامي مفيد فوزي، روت هالة الشلقاني قصة تعارفها وارتباطها بالزعيم، كاشفة أن القصة بدأت حينما كان عادل إمام يتردد على منزل صديقه سمير خفاجة، رآها للمرة الأولى من شباك منزل صديقه وهو بصحبة رفاقه، وبدأوا في معاكستها إلا أن عادل التزم الصمت، "كلهم بدأوا يعاكسوني ويقولوا كلام إلا هو، وده لفت نظري جدا".

هذا اليوم كان الأول في مشوار عمر طويل، وتحدث عادل إمام عن هذه العلاقة قائلا": "لما عرفتها قلتلها مش هنتجوز، إحنا هنبقى أصدقاء بس"، وترد هالة، "لا أنا أصريت اننا نتجوز، هو كان شاب وخايف من المسؤوليات، ولكن أنا اقنعته"، وعقب عام واحد من التعارف تزوجا.

ويكمل الزعيم قصة زواجه: "قلتلها مش هنخلف في أحلام وطموحات عايز أحققها، خلفت وجبت رامي، قلتلها خلاص كويس ولد واحد كفاية، عشان نقدر نعيش حياتنا كويس، خلفت سارة، وبعدين ولد وبنت حلو أوي، خلاص، مفيش رحت جبت محمد".

قال الزعيم عن زوجته هالة، إنها "الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يوما أنه لن يتزوج بها".

يذكر أن عادل إمام يشارك حاليا في الموسم الرمضانى٢٠٢٠، بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.