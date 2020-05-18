واقعة إعتداء أحمد فلوكس بالضرب على فرد أمن تنتهي بالتصالح

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"الخليج 365" من بيروت: بعد ساعات من إخلاء سبيل الممثل المصري أحمد فلوكس، ذهب لتناول الإفطار مع عمال أمن المجمع السكني في مدينة 6 أكتوبر بعد حالة الصلح بينه وبين فرد الأمن، الذي إتهمه بالإعتداء عليه بالضرب والسب.

وتم تداول أحد الفيديوهات لواقعة الإعتداء مما عرضه لموجة من الإنتقادات، مما إستدعى منه نشر فيديو مدافعاً عن نفسه شرح فيه موقفه وتفاصيل الواقعة.

صور فلوكس وهو يتناول الإفطار مع العمال ويجلس بينهم على الأرض إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي كدليل على إتمام الصلح ولإحتواء الأزمة.

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وكان فلوكس قد تلقى اتصالات من الشركة المسؤولة عن الأمن في المجمع السكني الذي وقعت فيه الحادثة، عرضوا فيها الصلح، ووافق الفنان على الفور.

وكانت الواقعة قد بدأت بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في مجمع سكني بمدينة الشيخ زايد يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليه بالضرب والسب أثناء عمله مستعينًا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وقامت بفحص كاميرات المراقبة وتحفظت على الفيديو الذي يوضح الواقعة، كما أنها استمعت لأقوال شهود العيان.