أحمد العوضي: يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبد العزيز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: كشف الممثل المصري أحمد العوضي لأول مرة عن بعض تفاصيل حياته الزوجية مع الممثلة ياسمين عبدالعزيز في مداخلة عبر برنامج "سراي" على فضائية atv الكويتية.

وقال العوضي الذي يتألق بدور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الإختيار عن علاقته بزوجته: طبعاً ياسمين بتشاركني في كل حاجة.. وبتشاركني في إختياراتي كلها.. وبنتناقش مع بعض في ردود الفعل.. وياسمين بتعرف تطبخ والنهاردة عملتلي على الفطار مكرونة بالبشاميل".

أما عن إمكانية وجود عمل فني يجمعهما سويا، قال العوضي:"إن شاء الله هيحصل قريب جدا".

Advertisements

وتحدث العوضي عن تجسيده لشخصية هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، وكشف إنه تم ترشيحه من قبل منتج العمل تامر مرسي والمخرج بيتر ميمي، موضحا أنه تلقى ردود فعل إيجابية عديدة عن المسلسل الذي يحظى بنجاح كبير مصرياً وعربياً قائلاً: "كنت سعيد بحجم المشاهدة في الوطن العربي لأن الإرهاب يعاني منه الجميع وليس مصر فقط".

وأضاف أن شخصية هشام عشماوي كانت صعبة للغاية لأنها تعاني من تخبط نفسي ولم يكن لديه معلومات كافية عنه وبعد ترشيحه للدور بدأ معرفة الكثير من تفاصيل حياته، والتعرف على التسجيلات الصوتية والتحقيقات الخاصة به، قائلا "تفاعل المواطنين مع الشخصية أسعدني.. وكره البعض لي بسبب الدور بمثابة نجاح لي".

وتابع أن الجمهور يتشوق دائما لمتابعة الأعمال الوطنية ويتفاعل معها، منوها إلى أنه تجمعه علاقة صداقة بالفنان أمير كرارة وسبق لهما العمل سويا في 3 أعمال سابقة.

وسبق وأن ردّ أحمد العوضي، على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن تعابير وجهه الواحدة في تجسيده شخصية الإرهابي الشهير هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أن المسلسل يسرد فترة في حياة "عشماوي" يحمل فيها من الغل والحقد للجيش المصري ما يجعله بهذه التكشيرة الحادة طوال الوقت.

