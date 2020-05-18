حريق يودي بحياة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو

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"الخليج 365" من بيروت: توفي والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، صباح أمس الاحد، إثر حريق هائل اندلع في منزله بمنطقة زوق مكايل بسبب انفجار انبوبة غاز.

وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية وعملت على إخماد الحريق الذي أتى على معظم الشقة، كما وعثر على جثة المواطن جرجس عبدو مواليد العام 1960 متفحمة.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات وعملت الفرق إلى نقل الجثة، ومواطنة أصيبت بضيق تنفس جراء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.

كما تعرضّت والدة جيسي خلال الحادثة المأساوية لحالة اختناق بسبب الدخان والتي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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ويذكر ان الممثلة جيسي عبدو تتواجد في الإمارات للمشاركة لأول مرة في مسلسل خليجي يحمل اسم ”بعد حين“، تصوره في أبوظبي، وعلمت بما حصل من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، وتعيش حالة من الإنهيار بسبب الصدمة.

ونشر الصحفي اللبناني حسين برجي، عبر ”تويتر“، صورة من موقع الحريق وعلق عليها قائلا: ”اندلاع حريق كبير في منزل الممثلة #جيسي_عبدو ما أدى إلى وفاة والدها… خبر حزين على جيسي المتواجدة في #دبي.. الله يرحمه وتكون نفسه بالسما“.

وتداول الجمهور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعائلة جيسي، وكذلك لوالدتها التي تبين أنها مدربة رياضية، ولها الكثير من الفيديوهات وهي تمارس التمارين والألعاب من داخل الصالة الرياضية.