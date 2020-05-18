شيرين عبد الوهاب تبدي إعجابها بعدد من الأعمال الدرامية الرمضانية

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"الخليج 365" من بيروت: عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إعجابها بعدة أعمال درامية، تحرص على في رمضان، من خلال سلسلة من التغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

حيث أثنت في تغريداتها على ثلاثة أعمال هي الإختيار لأمير كرارة، والنهاية ليوسف الشريف، والفتوة لياسر جلال.

عن الإختيار غردت قائلة: ”كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل #الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا، هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بهم“.

وأضافت: ”وعاجبني جدا جدا مسلسل #النهاية ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل، بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان“.

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وانضم مسلسل ”الفتوة“ إلى قائمة مسلسلات شيرين المفضلة، فاختتمت تغريداتها عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: ”وبحب كمان مسلسل الفتوة، مسلسل جميل وياسر_جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز“.

ولم تغب شيرين عبد الوهاب بصوتها عن محبيها خلال شهر رمضان، حيث وضعت صوتها على أغنية إعلان فودافون الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر، بجانب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ويجري بثه عبر الفضائيات طوال أيام شهر رمضان.