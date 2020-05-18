شكرا لقرائتكم خبر عن جرس إنذار.. هيثم نبيل يكشف كواليس إضافة أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب والشاعر والملحن هيثم نبيل، عن إضافة أغنية جديدة بعنوان "جرس إنذار" ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2020، مؤكدا أنه تم كتابتها وغنائها وتسليمها فى 3 ساعات فقط.

وسرد هيثم، كواليس إضافة الأغنية، قائلا عبر حسابه على فيسبوك: "محمد سامى مخرج مالوش سقف نجاح، من الطبيعى لما تبقى واصل للنجاح ده وانت مخلص تصوير من قبل رمضان ومخلصين تسجيل الأغانى من بدرى برضو ويبقى المسلسل واصل للنجاح الكبير ده، انك تكتفى بالمشاهدة والاستمتاع بنتاج الجهد، لكن فى الواقع أنه مكتفاش".

وأوضح هيثم: "محمد سامى كلمنى وطلب منى أغنية جديدة لوضعها على مشهد مهم لحلقة اليوم.. والناتج عملنا أغنية جديدة كتبتها ولحنتها تحمل رسالة افخر بها وجرس انذار واتصلنا بأحمد سعد اللى دخل غناها بإحساس غير طبيعى كالعادة".

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وتابع هثم: "أغنية بدأت بمكالمة تليفون واتسلمت بعد 3 ساعات فعليا من المكالمة.. هتسمعوها فى حلقة النهاردة إن شاء الله، تخيلوا بقى لما أعمل أغنية للمسلسل بعد الطاقة الإيجابية اللى خدتها منكوا ومن الوطن العربى ممكن تبقى عاملة ازاى".



هيثم نبيل

وتعاون المطرب هيثم نبيل مع المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، يتولى غناءها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.