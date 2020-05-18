شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور "ونحب تاني ليه " بين شغف المعرفة وتوقع الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز نجاحا ملحوظا ، وأستطاع أن يلفت له الأنظار ويثبت حضوره وسط هذا الزخم من المسلسلات في السباق الرمضاني حيث يتابع جمهوره بشغف ويتوقع الأحداث وينتظر الحلقات والنهاية التي يتمني ان تكون سعيدة ، خاصة بعد تصاعد أحداثه في الحلقات الأخيرة .

حيث بدأ رواد المسلسل يضعون توقعاتهم بعدما تعرضت ياسمين عبد العزيز لموقف حرج بعد تعرض شريف منير لفقدان الذاكرة أسفر عن نسيانه لإنفصالهم ، في أولي حلقات المسلسل وبدأت ياسمين عبد العزيز قصة حب جديدة مع كريم فهمي تفاعل معها كل جمهورها وعاشوا تفاصيلها إلي أن حدث مالا توقعوه .

فبسبب فقدانه للذاكرة أضطريت ياسمين أن تخفي إنفصالهم عنه حتي لا يصاب بصدمة عصبية ، ولكن بعد الحادث تغير شريف تغيرا كاملا حيث أصبح شخص أخر أكثر رومانسية وأكثر حنانا عليها وبدأ يهتم بها وبإبنتهما إهتماما كبيرا ، مما دفع البعض بتوقع عودة ياسمين له مرة أخري وتركها لكريم فهمي ، هذا مارفضه الكثير وأعتبروا حدوثه إهانة لقصة الحب العظيمة بين ياسمين وكريم ، كما أعتبروه أيضا نهاية غير منصفة للمرأة فكيف لها أن تعود لشخص قد تخلي عنها من قبل وتترك من أحبها بصدق .

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.