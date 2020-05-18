شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: صوت وردة على تتر "ليالينا 80" "جعلنى أبكى والعمل به روقان بال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة صابرين أن الاستعانة بمقطع من أغنية النجمة الراحلة وردة وصوتها على تتر مسلسلها الجديد "ليالينا 80" الذى يتم عرضه حالياً فى موسم رمضان 2020 كان اختيار موفق ومناسب جدا لطبيعة العمل، لافتة أن صوت وردة أشعرها أن العمل مختلف وبه روقان بال وفى زمن آخر.

وأوضحت صابرين لـ"الخليج 365" أن الأغنية مناسبة جداً لما وصلنا إليه كشعب وقالت:" بكينا على "ليالينا" وتوهنا كلنا مع كورونا ومع الناس اللي بقت وحشة أوى مع بعض، ولو نظرنا إلى مقطع الأغنية "والله وجيتى علينا يا دنيا" فهذا حقيقة أن الدنيا جت علينا كلنا، لأننا جيل تعبنا أوى، فهذه الجملة "ضربتنى بالقلم وقلت أي".



صابرين

وأضافت صابرين :"نحن جيل عشنا كوارث وحروب وزلازل وثورات وإخوان وإرهاب وكورونا، شفنا حاجات كتيرة أوى، من أول شاب عنده 25 حتى 50 سنة".. لافتة فى جانب آخر أن الموسيقى التصويرة أيضاً عبقرية مقدمة التحية للموسيقار هانى مهنى عليها لأنه جعلها تبكى قبل رؤية المشهد فالمزيكا بتاعته بتاخد قلبى، وهو الحقيقة ملك هذه المرحلة".

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مسلسل "ليالينا 80" يعرض على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.