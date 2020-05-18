شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مشيدا بابنته فى "الفتوة":الله عليكي يا بنتي وعلى إحساسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم أحمد زاهر، بالشخصية التي تقدمها ابنته ليلى في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وخاصة مشهد لها في الحلقة 25 بعد معرفتها بخبر وفاة والدها حسن الجبالى، حيث نشر زاهر مقطع من المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا:"الله عليكي يا بنتي وعلى إحساسك (الصمت أبلغ من الكلام) أنا فخووووور بيكي بحبك يا لولي.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل "الفتوة" عودة عزمى (أحمد صلاح حسنى) إلى الجمالية بعد قتله لحسن الجبالي (ياسر جلال) ويعلن نفسه الفتوة قائلا: "الفتونة رجعت دارها"، ويذهب عم مسعد (عهدى صادق) لأسرة حسن ويبلغهم بوفاته وتنهار زوجته ليل (مى عمر) وأمه أنعام سالوسة وابنته وشقيقته، ويذهب المعلم عزمي لجميلة ويؤكد لها أنه أصبح فتوة الجمالية بعد قتل حسن الجبالي ويقرر العودة لمنزل والده.

Advertisements

وخلال أحداث الحلقة من مسلسل "الفتوة" يرفض المعلم عزمي أحمد صلاح حسني إقامة جنازة أو عزاء لحسن الجبالي ويقف في حي الجمالية ويعلن ذلك للجميع، ويصف حسن بأنه حرامي وكان يسرق منهم أموالهم وأنه هو الملثم الذي كان يسرق.

ويؤكد فضل(محمود حافظ) لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالي (مها نصار) أن جثة أخيها ليست لها وجود، ويذهب المعلم عزمي لبيت حسن ويطلب من ليل العودة لمنزل والدها ولكنها ترفض، وتسأل "عزمي" من قتل حسن الجبالي، وتطلب منها أنعام سالوسة أن تعود مع شقيقها.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .