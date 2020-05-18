شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد بطلة استعراضات فريد الأطرش بدلا من سامية جمال..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ليس فى التمثيل فقط حتى أصبحت نجمة مصر الأولى ولكنها تفوقت أيضا فى الرقص الشرقى حتى نافست أشهر الراقصات.

وقد لا يعرف الكثيرون سرا عن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وهو أنها كانت ستكون بديلا للفراشة سامية جمال فى استعراضات الموسيقار الكبير فريد الاطرش.

وكشف هذا السرالمؤرخ الفنى نعيم المامون جامع تراث الفنان فريد الأطرش فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

وقال المامون أن نبيلة عبيد وطبقا لما صرحت به بنفسها لمجلة الموعد فى عددها الصادر بتاريخ 18 أغسطس عام 1981قالت «فريد الأطرش أرادني بديلة لِسامية جمال!»، وكانت فى هذا التوقيت تستعد لفيلمها «الرّاقصة والطّبّال».

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وأوضح المؤرخ الفنى أنّ الموسيقار فريد الأطرش كان قد دعا نبيلة عبيد، مع مجموعة من الأصدقاء في الوسط الفنّيّ، إلى تناول العشاء في كازينو لبنان، وشاهد الجميع أحد الاستعراضات الّتي كان يقدّمها الكازينو قبل الأحداث الدّامية، الّتي تعرّضت لها بلد الأرز، وفي طريق العودة سأل فريد الاطرش ضيفته نبيلة عبيد إن كان أعجبها ما شاهدته.

وأجابت نبيلة:جنان.. بس بصراحة استعراضات أفلامك يمكن أقلّ إبهاراً بس أكثر تأثيراً على المشاهد"

وسألت بلبلة الموسيقار الكبير : "أنت بطّلت الأفلام الاستعراضيّة ليه؟!"، ضحك فريد وقال: لمّا بطّلت حبّ سامية جمال"

وأكد نعيم المامون أنه فى هذه الليلة فكّر فريد الأطرش طويلاً، بعد أن عاد إلى بيته، ولم ينم، ثم أمسك التّليفون واتّصل بنبيلة و سألها: عاوزاني أعيد الأفلام الاستعراضيّة؟! يبقى خلاص تمثّليها انت معايا انت بترقصي هايل"

وتابع المامون :"تم التّفاهم بين الاثنين سرعة، على أن تكون نبيلة بديلة سامية جمال في أفلام فريد ولكن نبيلة انشغلت ، وانشغل فريد وتأجّل المشروع حتى توفى الفنان الكبير فريد الاطرش ولم يتم المشروع"