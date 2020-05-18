تراند اليوم : شقيق فنان سعودي شهير: اقتحموا جنازة أخي وقالوا "ليش تصلون عليه"



عرض برنامج "الراحل" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، جوانب من حياة الفنان السعودي الراحل محمد العلي، والتي فيها كشف أبناء الفنان معلومات لأول مرة عنه، كما كشف شقيقه واقعة غريبة في جنازته.

وقال نجله فهد العلي، إن والده ذهب للدراسة في سوريا، وهناك كان اللقاء الأول للسينما، مشيراً إلى أنه كان يوفر المال هناك من أجل شيئين فقط: "العلبة السحرية مسمى السينما في ذلك الوقت، والهريسة".

بينما أكد نجله الآخر عبد الإله، أن بداية والده في المسرح كانت بمشهد قصير لا يتعدى دقائق، لكن لفت الأنظار فيه، فتحول إلى ربع ساعة.

فيما روى محمد العلي شقيق الراحل، موقفا حدث يوم جنازته وكان مؤثراً، قال فيه إن إحدى القنوات التلفزيونية كانت تغطي الوفاة بشكل عام وجاءت إلى المقبرة بمصوريها، وفوجئنا بدخول أشخاص بطريقة غريبة يحاولون منع الكاميرات ويقولون: "ليش تصلون عليه".

أما صديقه الفنان عبد الله السدحان فتحدث عن تعامل الفنان الراحل محمد العلي مع الفنانين، بأنه وقف معه ومع الآخرين كناصر الشمراني والقصبي، وكان يتنازل عن أشياء كثيرة في المسرح للفنان المشارك معه، وكان له دور على مستوى الدراما والمسرح، وكان يهمه الشباب ولا يهمه نفسه فقط.

فيديو

شقيق #الراحل_محمد_العلي يتذكر هذه اللحظة المؤلمة من جنازته:

دخل علينا أشخاص يحاولون منع كاميرات التلفزيون من التصوير ويقولون: "ليش تصلون عليه"!#برنامج_الراحل#خليجية pic.twitter.com/GE6KX7IuPc — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 17, 2020

— روتانا خليجية (@Khalejiatv)





