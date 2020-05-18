بعد كشفه تفاصيل خطوبته من مي عزالدين..محمد زيدان يطل مع زوجته-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت لاعب كرة القدم ​محمد زيدان​ ضيفًا يوم الجمعة الماضية على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" على ‏قناة "القاهرة والناس" وتحدث خلال الحلقة عن علاقته بالفنانة مي عز الدين وفترة ارتباطهما وانفصالهما.‏

أثارت إجابة زيدان أنه لو احتاجته مي عز الدين سيقف إلى جانبها الجدل من جديد وبدأ البعض يتحدثون وكأنه سيصبح هناك شيء ‏بينهما من جديد، إلا أن محمد زيدان فضّل الرد على هذا الجدل بطريقة خاصة.‏

شارك زيدان عبر حسابه الخاص على Instagram جلسة تصوير رومانسية جديدة جمعته بزوجته احتفالا بعيد زواجهما وكتب معلقا ‏على الصور: "منذ أن دخلتي حياتي فقد مُلئت بالحب والأحلام والسعادة، عيد زواج سعيد حبييبتي".‏