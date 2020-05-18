ميرنا وليد - بيروت - كشفت لاعب كرة القدم محمد زيدان ضيفًا يوم الجمعة الماضية على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس" وتحدث خلال الحلقة عن علاقته بالفنانة مي عز الدين وفترة ارتباطهما وانفصالهما.
أثارت إجابة زيدان أنه لو احتاجته مي عز الدين سيقف إلى جانبها الجدل من جديد وبدأ البعض يتحدثون وكأنه سيصبح هناك شيء بينهما من جديد، إلا أن محمد زيدان فضّل الرد على هذا الجدل بطريقة خاصة.
شارك زيدان عبر حسابه الخاص على Instagram جلسة تصوير رومانسية جديدة جمعته بزوجته احتفالا بعيد زواجهما وكتب معلقا على الصور: "منذ أن دخلتي حياتي فقد مُلئت بالحب والأحلام والسعادة، عيد زواج سعيد حبييبتي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كشفه تفاصيل خطوبته من مي عزالدين..محمد زيدان يطل مع زوجته-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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