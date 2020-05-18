خاص الفن- ماغي بو غصن تستقبل جيسي عبدو.. وماذا عن العزاء؟

ميرنا وليد - بيروت - تصل الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ اليوم الى بيروت بعد ان كان من المقرر عودتها يوم الأربعاء المقبل من أبو ظبي وذلك بعد حادث الحريق الذي أودى بحياة والدها يوم أمس.

وطبعا بالكثير من الحزن اصدقاء جيسي سيستقبلونها ومنهم الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ التي تعتبر الصديقة الأقرب لها.

وستقتصر مراسم الدفن على الاهل والأقارب حسب ما هو متوقع لتفادي التجمعات الكثيفة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

من موقع "الفن" نكرر تعازينا للممثلة جيسي عبدو ونطلب من الله الصبر لها ولعائلتها.

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