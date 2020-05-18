خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح أشهر نجوم الفن في العالم العربي

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ميرنا وليد - بيروت - هو فنان إشتهر بأغنياته الرومانسية الجميلة، قدم العديد من الاعمال المميزة التي حصدت إنتشاراً كبيراً في العالم العربي.
في مسيرته الفنية العديد من الألبومات ومئات من الأغنيات المميزة التي وصلت الى قلوب المستمعين ورددوها لسنوات طويلة ولازالوا يحفظونها ويغنونها.
هو الفنان هاني شاكر الذي انتشرت له صورة من المراهقة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت نسب انتشار كبيرة بين الناشطين، فمنهم من إعتبر أن ملامحه في الطفولة لم تتغير بشكل كبير، ومنهم من إعتبر أن شكله في الطفولة يختلف كلياً عما هو عليه اليوم.
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