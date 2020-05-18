سوزان نجم الدين تدافع عن حياة الفهد وهذا ما قالته عن حقيقة مقالب رامز جلال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ عن الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​، وذلك بعد الإنتقادات الكثيرة التي وجهت للأخيرة بسبب مسلسلها الرمضاني الحالي "أم هارون" والذي إتهمت بسببه بالتطبيع مع إسرائيل وإهانة العرب، وقالت نجم الدين:"أوجه تحية كبيرة للفنانة حياة الفهد على مسلسلها.. أنا حضرت منه بعض الحلقات.. وحلو إن العمل يثير جدل.. بالأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق.. وأكيد الفنانة حياة الفهد عندها الثقافة والوعي الكامل لكي تعمل لصالح المنطقة العربية والعرب وما راح تسيء لأحد".

ومن ناحية أخرى، كشفت نجم الدين عن تحضيرها مفاجأة للجمهور جديدة من نوعها، قائلةً في مقابلة لها ضمن برنامج "سراي":"أنا بحضر شي كتير مهم للجمهور راح يطلع قريبا إن شاء الله.. هو شيء جديد ومفاجئ وإن شاء الله بيسعد كتير ناس لأنه ليه علاقة بيهم"، مشيرةً إلى أنه برنامج إنساني.

أما عن إطلالتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الممثل المصري ​رامز جلال​ وما أشيع عن توقيعها على عقد معه قبل الحلقة، قالت:"والله ما كنت أعرف إن ده برنامج مقلب وأنا اكتر واحدة كنت بنتقد الناس اللي بتطلع في البرامج دي وتبهدل نفسها مقابل الفلوس".

وأضافت :"أنا العقد اللي وقعته كان على أساس إنها مقابلة مع أروى مو لبرنامج رامز نهائيا.. ولما انتهينا من البرنامج قولتلهم إن دي مفاجأة كتير كبيرة وأكيد فلوس اروي لازم تكون غير فلوس رامز.. لأن مع أروى كانت مقابلة عادية ما فيها مياه وبهدلة لأنه كده غير عادل".