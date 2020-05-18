إميليا كلارك تعترف بحبها لـ ليوناردو دي كابريو

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت النجمة العالمية ​إميليا كلارك​ بحبها للممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​، مشيرةً إلى أنه كان فتى أحلامها ولايزال إلى اليوم.

وقالت كلارك أنها أغرمت به بعد مشاهدتها لفيلم "التيتانيك" الذي قام ببطولته دي كابريو، مضيفةً إنها لا تتصور أن أي فتاة لم تقع في حب بطل تيتانيك ولم تحسد الممثلة العالمية كيت وينسليت على قصة حبه معها في الفيلم، ولم تذرف الدموع حزناً عليه بعد وفاته في الفيلم.

وعن أول لقاء بينهما، قالت كلارك انها لم تستطع النطق بأي كلمة على الرغم من تحيته لها، وذكرت أنها شعرت وكأن كل خلية في مخها تناشدها أن تقول شيئاً، ولكن لسانها انعقد ولم تجد أي كلمة توجهها له.

وأوضحت كلارك أنها لم تلتقِ في الحقيقة فارس الأحلام الذي يخفق له قلبها وتشاركه حياتها، ولكنها واثقة من أنها ستجده في يوم من الأيام، معربة عن أملها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في أقرب وقت ممكن.