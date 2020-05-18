خاص الفن - سالم بولس يهرب مع حبيبته ويتزوجها

ميرنا وليد - بيروت - يتابع الممثل السوري ​سالم بولس​ تصوير مشاهده في مسلسل "بورتريه" خلال أيام شهر رمضان وهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا.

وكشف لموقع "الفن" أنه يؤدي في هذا العمل شخصية "رياض" مهندس إلكتروني فقير، الذي يقع في حب "صباح" إيناس زريق، لكن شقيقها "أيهم" فادي صبيح يرفض العلاقة بسبب تدني مستواه المادي، فيقرر "رياض" الهرب مع حبيبته ليتزوجا.

ويشار إلى أن بولس يطل في رمضان عبر مسلسل "حارس القدس" ويجسد فيه شخصية "رزق" وهو الأخ الأصغر للمطران هيلاريون كابوتشي، الذي يمشي على خطى وتعاليم أخيه، حيث يؤدي هذه الشخصية من عمر 17 وحتى 50 عاما، من خلال ثلاث مراحل عمرية، ويرفض الزواج فداء لوالدته ويحاول أن يفني حياته بجانبها بسبب حبه الشديد لها.

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