بريتني سبيرز تحتفل بمرور 20 عاماً على ألبومها " oops i did it again"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ بمرور 20 عاماً على ألبومها الثاني في مسيرتها الفنية، والذي حمل عنوان " oops i did it again".

وجاء ذلك بنشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن الألبوم، وعلّقت مشيرةً إلى مدى سعادتها بالنجاح الذي حققه هذا الألبوم والذي فاق كل توقعاتها، متوجهةً بالشكر للجمهور الذي هو سبب هذا النجاح.

وبمجرد إطلاق البوم “Oops!… I Did It Again” عام 2000 أعتبره الكثيرين أنه يكمل البوم سبيرز الأول ” Baby One More Time ” و الذي اطلقته عام 1999 و استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه .

وحققت الجولة الغنائية الخاصة بالبوم ” Oops!… I Did It Again Tour ” نجاحا مذهلا وذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا والبرازيل كجزء من مهرجان الموسيقي ” Rock in Rio ” .

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