ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن حملها بطفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​، وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو تداوله رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي تتحدث عن الموضوع.

أما عن جنس الجنين، فأكدت بطمة أنها لا تعرف بعد، لكنها خلال إسبوعين ستتمكن من معرفة جنسه، وعندها ستعلن الأمر.

وكان إنتشر خبر حمل بطمة منذ حوالي الشهرين، وذلك بعد أن قامت عمتها بتنسريب الأمر، وتحديداً خلال قضية "حمزة مون بيبي" التي تورطت فيها دنيا إلى جانب شقيقتها ابتسام، وقالت إن دنيا تذهب للتحقيق وهي في حالة إرهاق بسبب الحمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة حامل بطفلها الثاني-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.