بالفيديو- نصيحة درة للنساء بلباس الأميرات

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه مرتدية فستان الاميرات باللون الوردي و ظهرت وهي تستعرض جمالها وتصميهم الفستان المميز.

وكتبت درة على الفيديو قائلة: "حاولي الحفاظ على روح الاميرة.. حتى في الأوقات الصعبة التي تنتظرين فيها قدوم افضل الايام".

يذكر أن ​الممثلة درة​ خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هاني سعد.

وقالت درة في تصريحات تلفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد".

وأضافت درة: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة".

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