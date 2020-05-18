“مش أخلاقنا دي يا دياب” .. مانشستر سيتي يعلق على مسلسل “البرنس”

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وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي باللغة العربية على “تويتر”، ليل الأحد: “مش (ليست) أخلاقنا دي (هذه) يا دياب”.
ويشير الحساب في كلامه إلى الفنان المصري محمد دياب، الذي كان يرتدي قميص مانشستر ستي خلال أحد مشاهد المسلسل.
ويجسد دياب شخصية “كتكت”، وهو قاتل استأجره شقيقا رضوان، في المسلسل من أجل قتله.
وسرعان ما رد دياب على التغريدة، قائلا: “بس أخلاق كتكت”، في إشارة منه إلى أن الأمر لا يعدو كونه تمثيلا.
وتدور قصة مسلسلة “البرنس” حول صراع ينشب بين أفراد عائلة حول ميراث الوالد المتوفى، خاصة أن الأب أوصى بثروته إلى ابنه “رضوان” الذين يجسده الممثل محمد رمضان، فيما يرفض الأخوة الآخرون الأمر.
ومن أجل استئثار رضوان بالثروة، يدبر الأخوة المكائد من أجل التخلص من أخيهم، ويقود تلك المكائد “فتحي” الذي يجسده الممثل أحمد زاهر.
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