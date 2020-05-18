كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيومي فؤاد يحصل على مليون جنيه من زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة 24 من مسلسل "رجالة البيت" على شاشات التليفزيون المصرية، تناولت الكثير من الأحداث.

حيث إستلمت عارفة عبد الرسول "فرح" وثقية تأمين خاصة بزوجها الراحل وكان بها باقي مليون جنيه، فرحت بهم كثيراً، لكنها لم تأخذهم لها وقررت إعطاء هذه الأموال لزوجها بيومي فؤاد "عيد ميلاد عزت".

أعطت فرح المال لزوجها عيد، أخبرته بأنها يجب أن تسافر لأن لديها بطولة رياضية هامة، سوف تعود مرة آخرى، تركت معه الأموال.

تفاصيل مسلسل رجالة البيت

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

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موعد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 24

ويذاع مسلسل رجالة البيت الحلقة 23 يوميا طوال شهر رمضان المبارك في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحاً والـ3.30 عصراً، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحاً ويعاد في الـ6.15 صباحاً، وينقل على ON في الـ7.45 مساءًا.

أبرز أحداث الحلقة 23 لمسلسل "رجالة البيت"

كان بها الكثير من الأحداث، فأستمرت منافسة دورة الألعاب الكرنبية فى قرية حندوق العنب، بين الفريقي خميس سان جيرما "عائلة عيد" بيومي فؤاد وبلاطة سراى وهم "عائلة سعيد" سليمان عيد، حيث كانت المسابقة الجديدة عبارة عن منافسة ثقافية بين كل من الفرقين.

وفازت بها عائلة سعيد وهذا ليس جديد، في الجولة الأولى بعدما أجابوا على جميع الأسئلة بشكل صحيح، أما الجولة الثانية ففازت عائلة عيد بعدما أجابو على كل الأسئلة بشكل صحيح، حيث ساعدهم أطفال بومبا في الرد على الأسئلة.