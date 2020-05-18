هذه هي المسلسلات التي تُتابعها شيرين في رمضان

May 18, 2020
حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركة المتابعين عبر حسابها على تويتر حول المسلسلات التي تشاهدها في رمضان 2020.
وفي سلسلة من التغريدات، كشفت شيرين لجمهورها الى انها تتباع “الاختيار”، “النهاية”، و “الفتوة”.
وكتبت شيرين: “كل التقدير والاحترام لكل الفنانين الذين شاركوا في مسلسل “الاختيار” لتجسيدهم شخصيات دفعت الثمن روحها كي تحمينا. هؤلاء هم رجالة بلدنا الذي يجب أن نحتزي بهم”.
واختتمت بمسلسل “الفتوة” وقالت: “مسلسل جميل وياسر جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز”.
نذكر أن شيرين قدمت أغنية “عزوتنا ملايين” ضمن الحملة الإعلانية لفودافون في رمضان 2020.
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