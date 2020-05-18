جيسي عبدو تُصاب بانهيار بعد وفاة والدها ونقل والدتها الى المستشفى

May 18, 2020
فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو في الساعات الماضية بخبر وفاة والدها بعدما شبّ في منزل العائلة في مدينة كسروان حريقاً أودى بحياته.
والدة جيسي لم تتحمل الخبر المفجع فتعرضت بدورها لعارض صحي قوي نقلت على أثره الى مستشفى “سيدة لبنان” حيث ادخلت الى العناية المشددة.
أما جيسي عبدو المتواجدة في أبوظبي، علمت بالفاجعة من وسائل التواصل والاعلام، ما ادى الى اصابتها بانهيار.
نذكر أن قارورة غاز قد انفجرت في المنزل، ما أدى الى إندلاع حريق كبير أودى بحياة والد جيسي.
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