رامز جلال ينشر فيديو من مقلب أروى جودة في مجنون رسمي

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مقطع فيديو من حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمى " للفنانة اروى جودة .

علق رامز جلال على الفيديو قائلا :اروى جودة ????????????

ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

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برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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