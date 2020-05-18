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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خان يناشد الجالية الهندية "اغتنموا كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات" والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
ناشد النجم الشهير سلمان خان، والذي صور أفلاماً عديدة في أبوظبي، الجالية الهندية المقيمة في الدولة اغتنام كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات.
وطالب خان الجالية الهندية بالتعاون مع حكومة الإمارات من خلال الالتزام بتعليمات الجهات المعنية وإجراء الفحوصات عند ظهور أي عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وقال لهم: "كونوا أبطالاً، وقوموا بالعمل الصائب".
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