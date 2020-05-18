شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خان يناشد الجالية الهندية "اغتنموا كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات" والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 ناشد النجم الشهير سلمان خان، والذي صور أفلاماً عديدة في أبوظبي، الجالية الهندية المقيمة في الدولة اغتنام كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات.

Advertisements وطالب خان الجالية الهندية بالتعاون مع حكومة الإمارات من خلال الالتزام بتعليمات الجهات المعنية وإجراء الفحوصات عند ظهور أي عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19. وقال لهم: "كونوا أبطالاً، وقوموا بالعمل الصائب".

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